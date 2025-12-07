7 C
Firenze
domenica 7 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mosca: “Russia non più definita da Usa minaccia diretta, passo positivo”. Droni, missili e blackout in Ucraina

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Mosca parla di “passo positivo” con la nuova Strategia per la sicurezza nazionale Usa affermando che abbandona l'”approccio” delle precedenti Amministrazioni e la descrizione della Russia come “minaccia diretta”. “Lo consideriamo un passo positivo”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni all’agenzia russa Tass. Il Cremlino, ha aggiunto, sta studiando il documento e, ha sostenuto, “nel complesso i messaggi (sulle relazioni Usa-Russia) sono certamente in contrasto con gli approcci delle precedenti Amministrazioni” Usa. 

Intanto si registrano nuovi attacchi russi nella notte contro il territorio ucraino. La città di Kremenchuk, nella regione di Poltava, è finita nel mirino di un “attacco massiccio” che ha lasciato alcune aree senza acqua, energia elettrica e riscaldamento. Lo riferisce Ukrinform sulla base di quanto segnalato dal sindaco della città, Vladislav Maletsky. “Un altro massiccio attacco combinato contro le infrastrutture di Kremenchuk – ha denunciato – Attualmente in alcune zone della città si verificano interruzioni di energia elettrica, flusso idrico e riscaldamento”. 

Secondo The Kyiv Independent a Kremenchuk le prime esplosioni sono state udite alle prime ore di oggi e contro la città sarebbero stati lanciati droni e missili Kinzhal. Non ci sono per ora notizie di vittime né è chiara l’entità dei danni denunciati dal sindaco. Maletsky ha chiesto agli abitanti di rimanere al sicuro e di non condividere foto e video. 

Prima dell’inizio del conflitto, con l’avvio dell’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio del 2022, a Kremenchuk vivevano circa 215.000 persone. La città si trova a circa 250 chilometri a sudest della capitale Kiev. 

Potrebbero volerci “settimane” per i lavori di ripristino della rete elettrica ucraina dopo l’attacco russo nella notte del 6 dicembre. Lo ha detto Vitalii Zaychenko, a capo di Ukrenergo, il gestore della rete, come riporta stamani Ukrinform. “Purtroppo nella maggior parte delle regioni le interruzioni di energia elettrica non vanno più avanti per otto ore, ma probabilmente fino a 12, 16 ore (al giorno)”, ha detto.  

“Oggi avremmo dovuto avere interruzioni di corrente di 4-8 ore, ma a causa degli attacchi alla rete elettrica, la durata dei blackout aumenta”, ha aggiunto, parlando di una situazione “piuttosto difficile”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
7 ° C
9.5 °
5.4 °
70 %
1.2kmh
100 %
Dom
13 °
Lun
14 °
Mar
14 °
Mer
13 °
Gio
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1374)ultimora (1273)sport (62)demografica (39)attualità (25)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati