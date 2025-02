Mostra su Casorati, Morgagni (Bper): “Istituto conferma impegno valorizzazione patrimonio artistico”

(Adnkronos) – “Con questa mostra Bper Banca conferma la volontà di proseguire il percorso di grande valore, in cui crediamo molto e che ci rende molto felici, di valorizzazione del patrimonio artistico. Si tratta di una mostra speciale, vicina a Milano e dedicata ad un grandissimo artista del ‘900, impegnato e poliedrico che ha avuto grande rilevanza per la nostra cultura”. Lo afferma Serena Morgagni, direttore comunicazione di Bper Banca, in occasione dell’anteprima della mostra “Casorati a Palazzo Reale”, presentata alla vigilia della giornata d’apertura al pubblico e visitabile fino al 29 giugno 2025 a Palazzo Reale a Milano. Promossa da Comune di Milano-Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Marsilio Arte in collaborazione con l’Archivio Casorati, la mostra, di cui Bper Banca è sponsor, è curata dai maggiori studiosi dell’opera casoratiana: Francesco Poli, Giorgina Bertolino e Fernando Mazzocca. “Per Bper investire in cultura, significa raccontarsi alle persone, ai territori e ai nostri clienti, raccontare la nostra identità – aggiunge Morgagni – un’identità che crede fortemente nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale dell’Italia. Quella in mostra è l’opera di un grandissimo maestro del Novecento, presente in tantissime città ma che con Milano anche ha avuto un sodalizio particolare. Siamo felici di portare a Milano questa mostra, insieme al Comune di Milano e a Marsilio Arte, con il quale abbiamo appena concluso la mostra di Picasso e che porteremo a fine mese anche a Roma”, conclude Morgagni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)