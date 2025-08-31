24.7 C
Mostra Venezia, Piero Pelù sul red carpet con la bandiera della pace

(Adnkronos) – Piero Pelù ha trasformato il suo passaggio alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia in un appello. Durante la sfilata per il premio Filming Italy Award, il rocker ha sventolato la bandiera arcobaleno della pace, lanciando un chiaro messaggio davanti ai flash dei fotografi. Nei prossimi giorni Pelù sarà ancora tra i protagonisti della Mostra, quando presenterà in anteprima nella sezione Fuori Concorso ‘Piero Pelù. Rumore dentro’ (titolo internazionale: ‘Noise Inside. Don’t call me a Rock Star’). Diretto da Francesco Fei, il docufilm è un racconto intimo e senza filtri su un capitolo cruciale nella vita dell’icona del rock italiano. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

