23.5 C
Firenze
mercoledì 8 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mostre, Bracco (Fond. Bracco): “Diagnostica per immagini applicata a dipinti per Art from Inside”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Questo progetto, che è cresciuto negli anni, nasce dall’idea di applicare alle opere d’arte le tecnologie diagnostiche che normalmente vengono adottate per le persone. Questo approccio ha consentito di ottenere una serie di approfondimenti e di nuove conoscenze assolutamente non prevedibili”. Così Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco e del Gruppo Bracco, alla visita in anteprima dell’esposizione ‘Art from Inside. Capolavori svelati tra arte e scienza’, nata dal progetto multidisciplinare della Fondazione e prodotta con Palazzo Reale, in collaborazione con 24 Ore Cultura-Gruppo 24 Ore e promossa dal Comune di Milano-Cultura.  

Aperta al pubblico dal 9 ottobre al 6 gennaio a Palazzo Reale, la mostra multimediale svela i diversi strati e le tecniche che compongono i capolavori pittorici dei grandi maestri del ‘400-‘700 grazie all’ausilio di tecnologie avanzate, come la Tac, i raggi x e la spettroscopia. 

“La mostra è gratuita, aperta a tutti, soprattutto ai giovani, che spero vengano e tengano in considerazione che il lavoro dietro a questa mostra è un lavoro di collaborazione – aggiunge Bracco – Tutte le discipline coinvolte sono materie Stem, credo quindi che i giovani possano trovare qui degli spunti per il loro percorso futuro”. 

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
23.5 ° C
24 °
22.6 °
43 %
1kmh
0 %
Mer
22 °
Gio
24 °
Ven
25 °
Sab
26 °
Dom
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (971)ultimora (697)tec (53)Lav (43)sal (41)vid (41)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati