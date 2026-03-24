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Mostre, il curatore Amatulli, ”Turbanti’ celebra l’arte di essere se stessi”

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(Adnkronos) – “‘Turbanti’ è una metafora, ovviamente descrive un accessorio che abbiamo realizzato con i miei 35 allievi dell’Accademia del Lusso, ma vuole anche mostrare come l’autismo e le persone autistiche vengono percepite dalla società”. Così Cosmo Muccino Amatulli, curatore della mostra fotografica ‘Turbanti’ inaugurata presso la Casa Museo Boncompagni Ludovisi, organizzata e sostenuta da Accademia del Lusso e dalla Onlus ‘Modelli si Nasce’. 

“Ho pensato a questo titolo proprio perché è uno degli accessori che mi ha sempre identificato da quando faccio questo lavoro – spiega Amatulli – e allo stesso tempo permette allo stesso oggetto di dare una sensazione di protezione. Di essere accolti, di essere avvolti e protetti all’interno di una comfort zone. Dopo aver scattato con i 35 modelli, è venuto in automatico il sottotitolo: l’arte di essere se stessi. Questo è ciò che ho imparato scattando insieme a Roberto Autuori, fotografo del progetto: riuscire ad essere me stesso all’interno di un contesto professionale pieno di sovrastrutture”.  

La mostra “diventa così un’immersione nell’autismo, posizionando i ritratti in una forma più alta e introducendo installazioni finali che permettono allo spettatore di riflettersi nella prospettiva dei protagonisti”, conclude. 

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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