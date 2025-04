Moto Gp Spagna, fratelli Marquez dominano le prime prove libere

(Adnkronos) – I fratelli Marquez dominano le prime prove libere del Gp di Spagna di MotoGp. Alex Marquez, nonostante una caduta e il conseguente cambio moto, ha fatto segnare il miglior tempo con il crono di 1.36.831 davanti al fratello Marc Marquez, leader del mondiale, a +0.357. Terzo tempo per Fabio Quartararo su Yamaha, seguito da Maverick Vinales su Ktm, Joan Mir su Honda, e Jack Miller su Yahama, solo settima la Ducati di Pecco Bagnaia. A chiudere la top ten Zarco, Rins e Morbidelli 10°, mentre Aleix Espargaro (wild card Honda) è 11° e Di Giannantonio 12° con Bezzecchi 13°. Alle 15 le pre-qualifiche, decisive per assegnare i primi 10 pass per il Q2 del sabato. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)