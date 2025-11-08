14.7 C
Firenze
sabato 8 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

MotoGp, Alex Marquez trionfa nella Sprint del Gp Portogallo. Terzo Bezzecchi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Alex Marquez vince oggi, sabato 8 novembre, in rimonta la gara Sprint del Gp del Portogallo. Il pilota spagnolo, dopo un bel testa a testa con Acosta, ha chiuso sul circuito di Portimao davanti al pilota Ktm e a Marco Bezzecchi, partito dalla pole. Si piazza ai piedi del podio Fabio Quartararo, seguito da Di Giannantonio, Aldeguer e Zarco.  

Chiude solo 8° Pecco Bagnaia, crollato nel finale, poi Binder e Pol Espargaro chiudono la top ten. Ritiro per Bulega, caduto al quinto giro.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
14.7 ° C
15.4 °
14.1 °
64 %
2.1kmh
20 %
Sab
14 °
Dom
16 °
Lun
16 °
Mar
16 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1502)ultimora (1398)sport (63)demografica (41)attualità (16)campionato (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati