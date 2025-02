MotoGp, altro infortunio per Martin: salta il Gp di Thailandia

(Adnkronos) – Altro infortunio per Jorge Martin, altra brutta notizia per il campione del mondo in carica della MotoGp. Oggi, lunedì 24 febbraio, lo spagnolo si è infortunato alla mano sinistra in una sessione di allenamento e dovrà ora sottoporsi a un intervento chirurgico nella mattinata di domani. Per Martin si complicano le cose in vista dell’appuntamento numero 1 del Motomondiale: lo spagnolo sarà assente nel weekend del Gp di Thailandia, prima prova della stagione. L’iridato si era già fratturato mano destra e piede sinistro a Sepang, durante il primo round di prove invernali. Dopo aver saltato tutti i test, sarà il grande assente della prima gara della stagione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)