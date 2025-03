MotoGp, ancora Marquez: pole in Argentina. Bagnaia solo quarto

(Adnkronos) – Prima fila tutta Marquez nella MotoGp in Argentina. Marc Marquez con la Ducati ufficiale festeggia la pole position, la seconda consecutiva dopo quella in Thailandia, e oggi 15 marzo può condividere la gioia con il fratello Alex, secondo sulla Gresini. In terza posizione partirà la Honda di Johann Zarco, seguito dall’altra Ducati ufficiale, quella di Pecco Bagnaia, quarto e ancora distante dal compagno di squadra. Quinta posizione per Pedro Acosta, poi Fabio Di Giannantonio e Fabio Quartararo. Un ottimo Franco Morbidelli, dominatore del Q1, si prende l’ottavo posto, mentre Marco Bezzecchi partirà dalla decima. Chiudono la griglia Joan Mir, Brad Binder e Alex Rins. 1. Marc Marquez (Ducati) 2. Alex Marquez (Ducati Gresini) 3. Johann Zarco (Honda) 4. Francesco Bagnaia (Ducati) 5. Pedro Acosta (KTM) 6. Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 7. Fabio Quartararo (Yamaha) 8. Franco Morbidelli (Ducati Pramac) 9. Marco Bezzecchi (Aprilia) 10. Joan Mir (Honda) 11. Brad Binder (KTM) 12. Alex Rins (Yamaha) 13. Jack Miller (Yamaha) 14. Fermin Aldeguer (Ducati Pramac) 15. Ai Ogura (Aprilia) 16. Luca Marini (Honda) 17. Miguel Oliveira (Yamaha) 18. Raul Fernandez (Aprilia) 19. Somkiat Chantra (Honda) 20. Maverick Viñales (KTM) 21. Enea Bastianini (KTM) 22. Lorenzo Savadori (Aprilia) “Oggi abbiamo fatto un bello step rispetto alle libere di ieri, abbiamo capito la strada soprattutto per il passo gara. Abbiamo fatto una bella qualifica e mi sono trovato bene senza avere scie davanti. Il passo di Alex, Pecco e Johann è molto buono quindi sarà difficile allungare nella classifica del Mondiale”, ha detto Marc Marquez a caldo ai microfoni di Sky Sport. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)