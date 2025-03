MotoGp, ancora Marquez: pole position ad Austin. Delude Bagnaia

(Adnkronos) – Altro giro, altra pole position per Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Ducati partirà dalla prima fila ad Austin, nel Gran Premio delle Americhe, affiancato da un super Fabio Di Giannantonio, secondo con la sua Gresini. Scivola quindi in seconda fila Alex Marquez, terzo, mentre delude ancora l’altra Ducati di Pecco Bagnaia, addirittura sesto e preceduto dalla KTM di Pedro Acosta e dalla Pramac di Franco Morbidelli. Buon tempo per Luca Marini, che partirà in settima posizione, mentre Joan Mir, vittima di una caduta negli ultimi giri, finisce ottavo. Poi la Yamaha di Jack Miller e la KTM di Maverick Vinales. Undicesimo invece Fabio Quartararo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)