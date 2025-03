MotoGp Argentina, Marc Marquez vince Sprint e Bagnaia terzo

(Adnkronos) –

Marc Marquez vince anche la Sprint in Argentina e continua il monologo nella MotoGp 2025. Lo spagnolo della Ducati oggi 15 marzo si impone nella gara breve sul tracciato di Termas de Rio Hondo precedendo il fratello Alex, secondo in sella alla Ducati Gresini. Pecco Bagnaia, con l’altra Ducati ufficiale, è terzo. Quarto posto per la Honda del francese Johann Zarco, che precede 3 piloti italiani: Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. Marc Marquez, reduce dai successi nella Sprint e nella gara lunga in Thailandia, centra il terzo successo in avvio di stagione scattando dalla pole position e controllando la corsa dal primo all’ultimo dei 12 giri. Il fratello Alex rimane in scia, ma non trova mai lo spunto per attaccare. Bagnaia scivola rapidamente a oltre 2 secondi dal leader che prende il largo, taglia il traguardo con oltre 3 secondi di ritardo e deve accontentarsi del gradino più alto del podio. Domenica 16 marzo si torna in pista per la gara lunga. Marc Marquez, sempre più leader della classifica iridata con 39 punti, va a caccia della seconda doppietta in altrettanti weekend. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)