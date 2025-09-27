12.3 C
Firenze
sabato 27 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

MotoGp, Bagnaia in pole in Giappone, quarto Marquez. La griglia di partenza

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 27 settembre, il Motomondiale riparte dal Gran Premio del Giappone, dove nella notte italiana si sono svolte le qualifiche sulla pista di Motegi e dove in mattinata si correrà la gara Sprint. Davanti a tutti c’è la Ducati di Pecco Bagnaia, che si è preso la pole position facendo segnare il miglior tempo in 1’42″911. Accanto a lui partirà dalla prima fila anche Joan Mir, secondo, in sella alla Honda, mentre dalla terza piazza scatterà l’altra Ducati di Marc Marquez, a caccia del match point per il titolo. In seconda fila Pedro Acosta (KTM), quarto, mentre la Yamaha di Fabio Quartararo ha chiuso con il quinto tempo.  Partiranno dalla sesta e settima posizione gli italiani Franco Morbidelli e Luca Marini. Soltanto ottavo Alex Marquez, secondo nella classifica Piloti. Nona l’Aprilia di Marco Bezzecchi. Ecco la griglia di partenza.  1. Francesco Bagnaia (Ducati) 2. Joan Mir (Honda) 3. Marc Marquez (Ducati) 4. Pedro Acosta (KTM) 5. Fabio Quartararo (Yamaha) 6. Franco Morbidelli (VR46) 7. Luca Marini (Honda) 8. Alex Marquez (Ducati Gresini) 9. Marco Bezzecchi (Aprilia) 10. Raul Fernandez (Aprilia) 11. Johann Zarco (Honda) 12. Fabio Di Giannantonio (VR46) 13. Ai Ogura (Aprilia) 14. Jack Miller (Yamaha) 15. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) 16. Miguel Oliveira (Yamaha) 17. Jorge Martin (Aprilia) 18. Brad Binder (KTM) 19. Alex Rins (Yamaha) 20. Takaaki Nakagami (Honda) 21. Enea Bastianini (KTM) 22. Somkiat Chantra (Honda) 23. Maverick Vinales (KTM)  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.3 ° C
13.9 °
12.3 °
91 %
0.8kmh
0 %
Sab
20 °
Dom
23 °
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)Gaza (11)carabinieri (10)vigili del fuoco (10)campionato (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati