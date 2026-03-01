13.8 C
Firenze
domenica 1 Marzo 2026
MotoGp, Bezzecchi domina in Thailandia: ordine d’arrivo e classifica Mondiale

(Adnkronos) –
Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio di Thailandia. Oggi, domenica 1 marzo, il pilota italiano dell’Aprilia ha trionfato nella prima gara del Mondiale di MotoGp, dopo essere partito dalla pole position e dominando la gara, disputata sul circuito di Buriram. Dietro di lui si è piazzata la Ktm di Pedro Acosta, vincitore della Sprint di sabato, e l’altra Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez.  

Caduta invece per Marc Marquez, partito in seconda posizione e scivolato come il fratello Alex. Soltanto nono Pecco Bagnaia. Ecco ordine d’arrivo del Gp Thailandia e classifica del Mondiale. 

 

1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 

2 Pedro Acosta (KTM) 

3 Raul Fernandez (Aprilia) 

4 Jorge Martin (Aprilia) 

5 Ai Ogura (Aprilia) 

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 

7 Brad Binder (KTM) 

8 Franco Morbidelli (Ducati) 

9 Francesco Bagnaia (Ducati) 

10 Luca Marini (Honda) 

11 Johann Zarco (Honda) 

12 Enea Bastianini (KTM) 

13 Diogo Moreira (Honda) 

14 Fabio Quartararo (Yamaha) 

15 Alex Rins (Yamaha) 

16 Maverick Vinales (KTM) 

17 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 

18 Jack Miller (Yamaha) 

19 Michele Pirro (Ducati) 

 

1 Pedro Acosta 32 

2 Marco Bezzecchi 25 

3 Raul Fernandez 23 

4 Jorge Martin 18 

5 Ai Ogura 17 

6 Brad Binder 13 

7 Fabio Di Giannantonio 12 

8 Marc Marquez 9 

9 Franco Morbidelli 8 

10 Francesco Bagnaia 8 

11 Luca Marini 6 

12 Johann Zarco 5 

13 Enea Bastianini 4 

14 Diogo Moreira 3 

15 Joan Mir 3  

16 Fabio Quartararo 2 

17 Alex Rins 1 

 

