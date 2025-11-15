16.4 C
Firenze
sabato 15 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

MotoGp, Bezzecchi in pole a Valencia. La griglia di partenza

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Marco Bezzecchi conquista la pole position del MotoGp di Valencia, che chiude la stagione del circo a due ruote. Il pilota dell’Aprilia ha fatto segnare il miglior tempo oggi, sabato 15 novembre, in 1’28”809. Dietro di lui Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.  

Delusione per Pecco Bagnaia, che si ferma durante il Q1 e partirà quindi in sedicesima posizione. Ecco la griglia di partenza per l’ultimo Gran Premio dell’anno. 

 

La griglia di partenza del Gran Premio di Valencia: 

1. M. Bezzecchi (Q1) 

2 A. Marquez (Q2) 

3 F. Di Giannantonio (Q2) 

4 R. Fernandez (Q2) 

5 P. Acosta (Q2) 

6 F. Quartararo (Q2) 

7 F. Morbidelli (Q2) 

8 J. Miller (Q2) 

9 F. Aldeguer (Q2) 

10 J. Mir (Q2) 

11 J. Zarco (Q2) 

12 A. Ogura (Q2) 

13 L. Marini (Q1) 

14 A. Espargarò (Q1) 

15 B. Binder (Q1) 

16 F. Bagnaia (Q1) 

17 J. Martin (Q1) 

18 M. Oliveira (Q1) 

19 A. Rins (Q1) 

20 E. Bastianini (Q1) 

21 M. Vinales (Q1) 

22 N. Bulega (Q1) 

23 A. Fernandez (Q1) 

24 S. Chantra (Q1) 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.4 ° C
17.4 °
15.4 °
79 %
1.5kmh
75 %
Sab
16 °
Dom
18 °
Lun
17 °
Mar
14 °
Mer
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1511)ultimora (1409)sport (56)demografica (46)attualità (33)Regione Toscana (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati