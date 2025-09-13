22.8 C
MotoGp, Bezzecchi in pole nel Gp San Marino. La griglia di partenza

Marco Bezzecchi in pole position a Misano nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Oggi, sabato 13 settembre, il pilota italiano dell’Aprilia ha fatto segnare il miglior tempo durante le qualifiche, chiudendo in 1’30″134 davanti alla Gresini di Alex Marquez e alla Yamaha di Fabio Quartararo. ‘Soltanto’ quarto il leader del Mondiale Marc Marquez, che è riuscito comunque a fare meglio del compagno di squadra in Ducati, Pecco Bagnaia, ottavo. Ecco la griglia di partenza per la gara Sprint e il Gran Premio di domani, domenica 14 settembre.  1. Marco Bezzecchi (Aprilia) 2. Alex Marquez (Ducati Gresini) 3. Fabio Quartararo (Yamaha) 4. Marc Marquez (Ducati) 5. Franco Morbidelli (VR46) 6. Luca Marini (Honda) 7. Fabio Di Giannantonio (VR46) 8. Francesco Bagnaia (Ducati) 9. Pedro Acosta (KTM) 10. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) 11. Jorge Martin (Aprilia) 12. Joan Mir (Honda) 13. Miguel Oliveira (Yamaha) 14. Raul Fernandez (Aprilia) 15. Ai Ogura (Aprilia) 16. Brad Binder (KTM) 17. Maverick Vinales (KTM) 18. Alex Rins (Yamaha) 19. Johann Zarco (Honda) 20. Enea Bastianini (KTM) 21. Jack Miller (Yamaha) 22. Augusto Fernandez (Yamaha) 23. Somkiat Chantra (Honda)  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

