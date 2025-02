MotoGp, brutta caduta per Jorge Martin in test a Sepang: portato in ospedale

(Adnkronos) – Brutta caduta per il campione del mondo Jorge Martin nel corso della prima giornata dei test ufficiali della MotoGp sul circuito malese di Sepang. In curva 2 lo spagnolo dell’Aprilia è stato sbalzato dalla sua moto e atterrato con violenza sull’asfalto. I test sono stati fermati per qualche minuto per soccorrere il pilota che, dolorante al piede sinistro e alla mano destra, è stato prima portato al centro medico per i primi controlli e poi al vicino ospedale di Nilai per ulteriori accertamenti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)