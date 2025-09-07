30 C
Firenze
domenica 7 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

MotoGp Catalogna, vince Alex Marquez davanti a suo fratello Marc e Bastianini

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Alex Marquez con la Ducati Gresini vince il Gp di Catalogna di MotoGp oggi 7 settembre 2025 davanti al fratello Marc che deve rimandare a dopo Misano la possibilità di chiudere il discorso per il titolo mondiale. In classifica Marc ha infatti un vantaggio di 182 punti su Alex, ma la vittoria del fratello nella gara lunga gli ha tolto la possibilità di festeggiare aritmeticamente il titolo Mondiale a Misano. Ottimo terzo posto per Enea Bastianini.  Quarto posto per Acosta, seguito da Quartararo, Ogura, e Pecco Bagnaia che con l’altra Ducati ufficiale chiude in settima posizione in rimonta dalla 21esima casella di partenza. A chiudere la top ten Marini, Oliveira e Martin decimo. Finiti fuori gioco Morbidelli, Savadori, Rins, Di Giannantonio, Zarco, Binder e Bezzecchi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30 ° C
30.8 °
28.1 °
34 %
2.1kmh
0 %
Dom
30 °
Lun
29 °
Mar
30 °
Mer
21 °
Gio
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Pisa Sporting Club (11)vigili del fuoco (10)Gaza (10)Serie A (10)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati