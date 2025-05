MotoGp Francia, Marc Marquez vince la sprint e torna in vetta al Mondiale. Cade Bagnaia

(Adnkronos) –

Marc Marquez vince la gara sprint del Gp di Francia, centra oggi 10 maggio il sesto trionfo in sei sprint stagionali e torna in vetta alla classifica mondiale. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, domina davanti a due connazionali, il fratello Alex Marquez e Fermin Aldeguer, entrambi sulle Ducati del team Gresini. Quarto posto per il francese della Yamaha Fabio Quartararo, scattato dalla pole position, a seguire la Ktm dello spagnolo Maverick Vinales e la Honda dell'altro transalpino Johann Zarco. Ritirato Francesco 'Pecco' Bagnaia, scivolato al secondo giro mentre si trovava in quarta posizione. Nella classifica iridata Marc Marquez sale a 151 punti, due in più del fratello Alex e 31 in più di Bagnaia.