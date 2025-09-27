12.6 C
MotoGp, il ritorno di Bagnaia: Pecco vince la Sprint in Giappone, secondo Marquez

Pecco Bagnaia è tornato. Dopo un anno in chiaroscuro, il pilota della Ducati ha vinto oggi, sabato 27 settembre, la gara Sprint del Gran Premio del Giappone, nell’appuntamento del calendario di MotoGp che potrebbe assegnare il Mondiale al compagno di scuderia Marc Marquez. Bagnaia è stato fin da subito padrone della gara, prendendosi la prima posizione e restando in testa fino alla fine. Alle sua spalle proprio il leader della classifica Piloti, che riesce a strappare il secondo posto dopo un duello, durato per tutta la gara, con la KTM di Pedro Acosta, terzo a chiudere il podio, e deciso solo negli ultimi giri. Quarto Joan Mir, quinto l’azzurro Fabio Morbidelli. Chiude in sesta posizione la Yamaha di Fabio Quartararo, poi un altro italiano, Luca Marini, settimo. Ottavo Fernandez, nono il ‘padrone di casa’ Ogura. Lontano Alex Marquez, fratello di Marc e secondo nella classifica del Mondiale, che con la sua Ducati Gresini chiude al decimo posto.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

