28.5 C
Firenze
domenica 24 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

MotoGp, in Ungheria ancora un successo di Marc Marquez. Ordine di arrivo e nuova classifica piloti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Marc Marquez è sempre più leader del Motomondiale. Lo spagnolo vince anche in Ungheria, sul nuovissimo circuito del Balaton Park, e chiude con bottino pieno un altro weekend da dominatore in MotoGp. Oggi, domenica 24 agosto, il fuoriclasse della Ducati ha tagliato il traguardo davanti ad Acosta e Bezzecchi, a lungo in lotta per il secondo gradino del podio, allungando così in vetta alla classifica piloti. Ecco l’ordine di arrivo e la nuova classifica piloti della MotoGp.  Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Ungheria di oggi, domenica 24 agosto: 1) M. Marquez 42’37.681 2) P. Acosta +4.314 3) M. Bezzecchi +7.488 4) J. Martin +11.069 5) L. Marini +11.904 6) F. Morbidelli +12.608 7) B. Binder +12.902 8) P. Espargarò +14.015 9) F. Bagnaia +14.854 10) F. Quartararo +15.473 11) A. Ogura +18.112 12) M. Oliveira +19.021 13) A. Rins +22.861 14) A. Marquez +25.938 15) F. Di Giannantonio +26.262 16) F. Aldeguer +55.239 RIT J. Zarco  RIT J. Miller RIT R.Fernandez  RIT J. Mir  RIT E. Bastianini    —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.5 ° C
29.6 °
26.2 °
52 %
2.7kmh
40 %
Dom
28 °
Lun
30 °
Mar
30 °
Mer
33 °
Gio
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (20)incendio (14)Eugenio Giani (14)Gaza (12)carabinieri (11)Serie C (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati