MotoGp, in Ungheria ancora un successo di Marc Marquez. Ordine di arrivo e nuova classifica piloti

Marc Marquez è sempre più leader del Motomondiale. Lo spagnolo vince anche in Ungheria, sul nuovissimo circuito del Balaton Park, e chiude con bottino pieno un altro weekend da dominatore in MotoGp. Oggi, domenica 24 agosto, il fuoriclasse della Ducati ha tagliato il traguardo davanti ad Acosta e Bezzecchi, a lungo in lotta per il secondo gradino del podio, allungando così in vetta alla classifica piloti. Ecco l’ordine di arrivo e la nuova classifica piloti della MotoGp. Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Ungheria di oggi, domenica 24 agosto: 1) M. Marquez 42’37.681 2) P. Acosta +4.314 3) M. Bezzecchi +7.488 4) J. Martin +11.069 5) L. Marini +11.904 6) F. Morbidelli +12.608 7) B. Binder +12.902 8) P. Espargarò +14.015 9) F. Bagnaia +14.854 10) F. Quartararo +15.473 11) A. Ogura +18.112 12) M. Oliveira +19.021 13) A. Rins +22.861 14) A. Marquez +25.938 15) F. Di Giannantonio +26.262 16) F. Aldeguer +55.239 RIT J. Zarco RIT J. Miller RIT R.Fernandez RIT J. Mir RIT E. Bastianini —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)