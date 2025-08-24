28.5 C
Firenze
domenica 24 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

MotoGp, in Ungheria trionfa Marc Marquez davanti ad Acosta. Fatica Bagnaia, nono

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Marc Marquez non si ferma più e vince anche il Gp di Ungheria di oggi, domenica 24 agosto. Lo spagnolo vince in solitaria la decima gara stagionale (settima doppietta, considerando le gare sprint) davanti al connazionale della Ktm Pedro Acosta e al romagnolo dell’Aprilia Marco Bezzecchi. Al quarto posto ancora una moto di Noale con lo spagnolo campione del mondo in carica Jorge Martin, che si lascia alle spalle Luca Marini con la Honda e la Ducati del team VR46 di Franco Morbidelli. Nono posto per Francesco ‘Pecco’ Bagnaia dopo una gara nelle retrovie e a quasi 15″ di ritardo dal compagno di squadra Marquez. Solo 14° Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Nella classifica piloti del Motomondiale Marc Marquez conduce con 455 punti, 185 in più del fratello Alex  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.5 ° C
29.6 °
26.2 °
52 %
2.7kmh
40 %
Dom
28 °
Lun
30 °
Mar
30 °
Mer
33 °
Gio
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (20)incendio (14)Eugenio Giani (14)Gaza (12)carabinieri (11)Serie C (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati