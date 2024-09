MotoGp Indonesia, Bagnaia vince la Sprint. Martin cade

(Adnkronos) –

Francesco 'Pecco' Bagnaia vince la gara Sprint del Gp di Indonesia a Mandalika guadagnando 12 punti sullo spagnolo Jorge Martin, caduto al primo giro e 10° al traguardo dopo essere ripartito, portandosi a -12 dalla vetta. Enea Bastianini completa la doppietta delle Ducati ufficiali chiudendo al 2° posto. A completare il podio lo spagnolo Marc Marquez dopo una gran rimonta dal 12° posto, a seguire Marco Bezzecchi (4°) e Franco Morbidelli (5°) che completano la cinquina delle moto di Borgo Panigale. "Oggi era importante guadagnare punti e grazie all'errore di Martin sono più vicino" ha detto il pilota della Ducati. "Ero in difficoltà venerdì, ma stamattina ho cominciato ad essere più veloce, e a capire i anche i punti dove è meglio stare calmi, per non ripetere gli errori degli altri…".