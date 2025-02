MotoGp, intervento ok per Martìn: “Recupero in tempi brevi”

(Adnkronos) – Operazione andata a buon fine per il pilota Jorge Martín. L’equipe medica della Clinica Quirón Dexeus di Barcellona, guidata dal Dottor Xavier Mir, ha confermato l’esito positivo dell’intervento. Lo spagnolo, a seguito di un brutto high-side nel primo giorno di test a Sepang, aveva riportato una frattura della testa del 5° metacarpo della mano destra e una frattura del 3°, 4° e 5° metatarso del piede sinistro. Dopo una notte all’Aurelius Hospital di Nilai, Martín ha fatto ritorno in Europa e oggi, venerdì 7 febbraio, si è sottoposto all’intervento. Per Martìn, non è stato necessario intervenire chirurgicamente per le fratture al piede sinistro, i tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni.

L’operazione è stata guidata dal dottor Xavier Mir, che ha spiegato come Martìn sia “stato sottoposto a intervento chirurgico per una frattura scomposta della testa del quinto metacarpo destro, con riduzione e fissazione percutanea mediante una vite endomidollare. Il recupero funzionale potrà riprendere in tempi brevi, compatibilmente con la situazione clinica”. “E’ stata una bella botta, avevo molto dolore ma ora va meglio. Ho voglia di recuperare velocemente”, ha dichiarato Martìn all’ingresso dell’ospedale. “Non so cosa sia successo, è un peccato, erano i miei primi giri con le gomme nuove e non abbiamo avuto la possibilità di lavorare molto. Ma Marco Bezzecchi sta facendo un gran lavoro e sono sicuro che troveremo il modo di essere veloci”, ha aggiunto lo spagnolo sull’incidente. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)