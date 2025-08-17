35 C
Firenze
domenica 17 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

MotoGp, la rabbia di Bagnaia: “Sto perdendo la pazienza, voglio spiegazioni”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Mi piacerebbe sapere cosa sia successo. È un po’ come tutta la stagione, succedono cose che faccio fatica a capire. Sono sempre stato veloce in questa pista, oggi mi sono trovato all’ottavo posto a 12″ dal primo, girando veramente piano”. Sono le parole del pilota della Ducati Pecco Bagnaia, deluso dopo l’ottavo posto di oggi nel Gp d’Austria: “È una situazione difficile da accettare – ha detto Bagnaia a Sky Sport – avrei potuto capire in alcune piste in cui faticavo anche in passato, ma qui sono sempre andato forte. Andavo piano dappertutto, in generale i piloti che avevo davanti facevano tutto meglio di me. Ho guardato il tempo di gara dell’anno scorso ed ero andato 12″ più forte: c’è qualcosa che ci sta mancando dall’inizio dell’anno e non sappiamo cos’è”. “Nel dettaglio non posso e non riesco a entrare, ma in generale ho fatto un weekend molto positivo, perché venerdì e sabato mattina ero a posto soprattutto con le gomme usate, poi nella Sprint è successo quello che è successo. Stamattina era tutto perfetto di nuovo ma in gara siamo tornati un po’ al solito. È un peccato, purtroppo il potenziale c’è sempre, sappiamo cosa possiamo fare, ma siamo un po’ vincolati. Gli altri anni sapevo gestire la gomma dietro, nel 2025 non mi sta riuscendo. Per qualche motivo, non sono più capace a gestire il posteriore”. Bagnaia ha usato toni ancora più duri nell’intervista rilasciata a Dazn Spagna: “Oggi si è ripetuto quanto accaduto durante il resto dell’anno. Lotto, ci metto tutto me stesso e alla fine chiudo ottavo a 12 secondi. Oggi non mi sentivo a mio agio. Spero di ricevere spiegazioni. Se sto perdendo la pazienza? Decisamente”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
35 ° C
36.3 °
33.6 °
31 %
5.7kmh
0 %
Dom
33 °
Lun
36 °
Mar
33 °
Mer
35 °
Gio
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (18)vigili del fuoco (17)carabinieri (13)incidente (13)Pisa Sporting Club (12)incendio (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati