MotoGp, Marquez domina la Sprint. Secondo il fratello Alex, lontano Bagnaia

Poker Ducati nella gara Sprint del Gp di Aragon. Oggi, sabato 7 giugno, trionfa il leader iridato, lo spagnolo Marc Marquez che, scattato dalla pole position, perde alcune posizioni al via ma le recupera prontamente imponendosi davanti al fratello Alex Marquez, al connazionale Fermin Aldeguer e a Franco Morbidelli. Quinta piazza per lo spagnolo della Ktm Pedro Acosta che si lascia alle spalle la Ducati di Fabio Di Giannantonio, il connazionale e compagno di Marc Maverick Vinales e Marco Bezzecchi con l’Aprilia. Solo dodicesimo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia a oltre 13″ dal compagno di squadra Marquez. Per Marc Marquez si tratta della settima vittoria in 8 Sprint stagionale che gli permette di allungare nella classifica mondiale dove conduce con 208 punti, 27 in più del fratello e ben 84 punti in più di Bagnaia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)