MotoGp, Marquez in pole ad Aragon. Il fratello Alex secondo, quarto Bagnaia

Marc Marquez centra la pole position nel Gp di Aragon per la settima volta in carriera. Nell'ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGp, oggi sabato 7 giugno, lo spagnolo della Ducati conquista la 71/a partenza al palo della carriera, facendo segnare il miglior tempo con un 1'45″704 precedendo altre tre moto della scuderia di Borgo Panigale. Alle sue spalle il fratello Alex (1'45″964), a seguire i due italiani Franco Morbidelli (1'45″984) e Francesco 'Pecco' Bagnaia (1'46″307). Quinto posto per lo spagnolo della Ktm Pedro Acosta (1'46″321) che si lascia alle spalle il compagno di marca, il sudafricano Brad Binder (1'46″333) e il connazionale della Ducati Fermin Aldeguer (1'46″360). A completare la top ten lo spagnolo della Ktm Maverick Vinales (1'46″434), il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1'46″441) e il pilota romano della Ducati Fabio Di Giannantonio (1'46″703). 1. Marc Marquez (Ducati) 2. Alex Marquez (Gresini) 3. Franco Morbidelli (VR46 Academy) 4. Francesco Bagnaia (Ducati) 5. Pedro Acosta (KTM) 6. Brad Binder (KTM) 7. Fermin Aldeguer (Gresini) 8. Maverick Vinales (KTM) 9. Fabio Quartararo (Yamaha) 10. Fabio Di Giannantonio (VR46 Academy) 11. Joan Mir (Honda) 12. Johann Zarco (Honda) 13. Raul Fernandez (Aprilia) 14. Jack Miller (Yamaha) 15. Alex Rins (Yamaha) 16. Miguel Oliveira (Aprilia) 17. Enea Bastianini (KTM) 18. Augusto Fernandez (Yamaha) 19. Lorenzo Savadori (Aprilia) 20. Marco Bezzecchi (Aprilia) 21. Somkiat Chantra (Honda)