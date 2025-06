MotoGp, Marquez trionfa ancora al Mugello. Secondo il fratello Alex, beffa Bagnaia

(Adnkronos) –

Marc Marquez vince il Gp d’Italia. Oggi, domenica 22 giugno, il pilota spagnolo della Ducati ha fatto il bis dopo il trionfo nella Sprint, ripetendosi anche nella gara lunga. Alle sue spalle, ancora una volta, secondo posto per la Gresini del fratello Alex, mentre a chiudere il podio c’è la VR46 di Fabio Di Giannantonio, che negli ultimi giri ha beffato Pecco Bagnaia, quarto al traguardo, che continua il suo inizio di stagione difficile uscendo ‘deluso’ anche dal Gp di casa. Quinto e sesto posto per altri due piloti azzurri, Marco Bezzecchi (Aprilia) e Franco Morbidelli (VR46), seguiti in settima posizione dall’Aprilia di Raul Fernandez. Ottava e nona posizione per le due KTM di Pedro Acosta e Bred Binder, mentre completa la zona punti Ai Ogura, decimo. Con questa vittoria Marc Marquez riesce ad allungare nella classifica Piloti del Mondiale 2025 di MotoGp, salendo a quota 270 punti. Il fratello Alex rimane al secondo posto a -40 dal ducatista, mentre Bagnaia è terzo ma a ben 110 lunghezze di distanza dal primo posto dello spagnolo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)