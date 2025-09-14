24 C
Firenze
domenica 14 Settembre 2025
MotoGp, Marquez trionfa nel Gp di San Marino. Secondo Bezzecchi, cade Bagnaia

Marc Marquez vince il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota spagnolo della Ducati, che si conferma sempre più leader del Mondiale, ha trionfato oggi, domenica 14 settembre, a Misano in rimonta, partendo dalla quarta posizione e riscattando così la caduta nella Sprint di ieri. Alle sue spalle l’Aprilia di Marco Bezzecchi, che partiva dalla pole position e aveva vinto già la gara corta nella corsa ‘di casa’. Terzo Alex Marquez, secondo nella classifica Piloti. Il fratello di Marc e pilota della Ducati Gresini chiude il podio e precede gli azzurri Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Altra delusione per Pecco Bagnaia, che cade e non riesce a terminare una gara iniziata in salita dopo l’ottavo posto conquistato in qualifica. Sesto Aldeguer, settimo Luca Marini. Poi Quartararo, Olivera e Binder.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

