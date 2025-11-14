15.3 C
MotoGp, oggi le prequalifiche a Valencia: orario e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Dopo le prove libere della mattinata, oggi, venerdì 14 novembre, vanno in scena le prequalifiche del Gran Premio di Valencia, l’ultimo appuntamento della stagione che ha già incoronato Marc Marquez, pilota Ducati assente per infortunio, campione del mondo.  

Si riparte dal successo dell’Aprilia di Marco Bezzecchi in Portogallo, seguito dalla Gresini di Alex Marquez e dalla KTM di Pedro Acosta a chiudere il podio. Cerca l’ultima gioia di una stagione complicata Pecco Bagnaia, caduto in Portogallo. 

 

Le prequalifiche del Gp di Valencia di MotoGp sono in programma oggi, venerdì 14 novembre, alle ore 14.55 e saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Le prequalifiche si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

