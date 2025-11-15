13.6 C
MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint a Valencia: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 15 novembre, vanno in scena le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio di Valencia, l’ultimo appuntamento della stagione che ha già incoronato Marc Marquez, pilota Ducati assente per infortunio, campione del mondo. 

Si riparte dal successo dell’Aprilia di Marco Bezzecchi in Portogallo, seguito dalla Gresini di Alex Marquez e dalla KTM di Pedro Acosta a chiudere il podio. Cerca l’ultima gioia di una stagione complicata Pecco Bagnaia, caduto in Portogallo. 

 

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp di Valencia di MotoGp sono in programma oggi, sabato 15 novembre. La griglia di partenza si definirà a partire dalle ore 10.50 con il Q1 e dalle 11.15 con il Q2, mentre per la gara corta bisognerà aspettare le 15. 

 

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp di Valencia di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport, ma visibili anche in chiaro su TV8 e in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sul sito web di TV8. 

 

