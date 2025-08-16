MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint in Austria: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

Torna in pista la MotoGp. Il Mondiale riparte con il weekend che porterà al Gp d’Austria sul circuito del Red Bull Ring. Oggi, sabato 16 agosto, sono in programma le qualifiche e la gara Sprint. Nell’ultimo Gran Premio corso in Repubblica Ceca a Brno ha trionfato ancora una volta Marc Marquez, sempre più leader del Mondiale Piloti, con l’Aprilia di Marco Bezzecchi secondo seguito dalla KTM di Pedro Acosta. Soltanto quarta l’altra Ducati di Pecco Bagnaia. Nella classifica Piloti Marquez guida con 381 punti, seguito dal fratello Alex, secondo a 216. A tre punti di distanza ecco Bagnaia, determinato a risalire la graduatoria. Le qualifiche del Gp d’Austria e la gara Sprint sono in programma oggi, sabato 16 agosto. Le qualifiche si terranno alle ore 10.50 con il Q1, che sarà seguito dal Q2 alle 11.15. Per la gara Sprint invece bisognerà aspettare il pomeriggio, con la corsa corta fissata alle 15. Le qualifiche e la gara Sprint del Gp d’Austria saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport, ma saranno visibili anche in chiaro su TV8. Si potranno seguire in streaming sull’app di SkyGo, su NOW e sul sito web di TV8. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)