13.3 C
Firenze
domenica 9 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

MotoGp, oggi si corre Gp Portogallo: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 8 novembre, il Motomondiale riparte dal Gran Premio del Portogallo, il penultimo appuntamento dell’anno – in diretta tv e streaming. Sul circuito di Portimao Alex Marquez ha trionfato nella gara Sprint in rimonta dopo un bel testa a testa con Acosta. Il pilota spagnolo, secondo nella classifica Piloti dietro al fratello Marc, infotunato e già campione del mondo con la Ducati, ha così chiuso sul circuito di Portimao davanti al pilota Ktm e a Marco Bezzecchi, partito dalla pole. Delusione invece per Pecco Bagnaia, crollato nel finale e ottavo al traguardo. 

 

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio del Portogallo: 

1 M. Bezzecchi (Q2) 

2 P. Acosta (Q2) 

3 F. Quartararo (Q2) 

4 F. Bagnaia (Q2) 

5 A. Marquez (Q2) 

6 J. Zarco (Q2) 

7 J. Mir (Q2) 

8 J. Miller (Q2) 

9 F. Di Giannantonio (Q2) 

10 P. Espargarò (Q2) 

11 F. Aldeguer (Q2) 

12 A. Ogura (Q2) 

13 L. Marini (Q1) 

14 B. Binder (Q1) 

15 F. Morbidelli (Q1) 

16 E. Bastianini (Q1) 

17 A. Rins (Q1) 

18 N. Bulega (Q1) 

19 M. Oliveira (Q1) 

20 L. Savadori (Q1) 

21 S. Chantra (Q1) 

 

Il Gran Premio del Portogallo di MotoGp è in programma oggi, domenica 9 novembre, alle ore 14. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma sarà visibile anche in chiaro su TV8. Si potrà seguire inoltre in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
13.3 ° C
14.6 °
13.1 °
70 %
0.5kmh
0 %
Dom
15 °
Lun
16 °
Mar
16 °
Mer
17 °
Gio
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1455)ultimora (1351)sport (63)demografica (41)attualità (16)campionato (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati