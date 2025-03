MotoGp, oggi si corre in Argentina: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Dopo la Sprint di ieri, conclusasi con un’altra vittoria per Marc Marquez, seguito dal fratello Alex e da Pecco Bagnaia, la Ducati vuole ripetersi nella gara lunga di oggi, domenica 16 marzo, sul circuito di Termas de Rio Hondo, in Argentina. Lo spagnolo fin qui ha vinto tutte le gare a disposizione, compresa la Sprint e il Gp di Thailandia, e vuole allungare nel Mondiale, mentre il pilota italiano spera di accorciare sul compagno di squadra. Ancora assente per infortunio Jorge Martin, campione del mondo in carica. Il Gp d’Argentina di MotoGp è in programma oggi, domenica 16 marzo, alle ore 19. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva televisiva sui canali SkySport e visibile anche in chiaro, ma in differita, su TV8 alle ore 21.35. Il Gran Premio sarà disponibile anche in streming sull’app SkyGo e su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)