MotoGp, oggi si corre in Austria: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Torna in pista la MotoGp. Il Mondiale riparte con il Gp d’Austria sul circuito del Red Bull Ring, in programma oggi, domenica 17 agosto. Nell’ultimo Gran Premio corso in Repubblica Ceca a Brno ha trionfato ancora una volta Marc Marquez, sempre più leader del Mondiale Piloti, con l’Aprilia di Marco Bezzecchi secondo seguito dalla KTM di Pedro Acosta.  Soltanto quarta l’altra Ducati di Pecco Bagnaia. Nella classifica Piloti Marquez guida con 381 punti, seguito dal fratello Alex, secondo a 216. A tre punti di distanza ecco Bagnaia, determinato a risalire la graduatoria.  Il Gp d’Austria di MotoGp è in programma oggi, domenica 17 agosto, alle ore 14. La gara si potrà vedere in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre sarà trasmessa in chiaro su TV8 solamente in differita. La corsa sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW, oltre che, quando previsto, sul sito web di TV8.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

