MotoGp, oggi si corre in Indonesia: orario, griglia di partenza e dove vedere gara in tv e streaming

Torna la MotoGp. Oggi, domenica 5 ottobre, si corre il Gp di Indonesia, visibile in diretta tv e streaming. Archiviata la corsa al titolo, vinto da Marc Marquez in Giappone, è lotta per il secondo posto nel Motomondiale, con Alex Marquez in gran vantaggio sulla concorrenza guidata da Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi è stato il protagonista del sabato, con un grande successo nella gara sprint accoppiato alla pole position. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere Gp di Indonesia in tv e streaming.

Ecco la griglia di partenza del Gp di Indonesia:

1) Marco Bezzecchi (Aprilia)

2) Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)

3) Raul Fernandez (Trackouse MotoGP Team Aprilia)

4) Alex Rins (Yamaha)

5) Pedro Acosta (KTM)

6) Luca Marini (Honda)

7) Alex Marquez (Ducati Gresini)

8) Fabio Quartararo (Yamaha)

9) Marc Marquez (Ducati)

10) Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha)

11) Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46)

12) Joan Mir ((Honda)

13) Franco Morbidelli (Ducati VR46)

14) Jack Miller (Prima Pramac Yamaha)

15) Brad Binder (KTM Red Bull)

16) Francesco Bagnaia (Ducati)

17) Enea Bastianini (KTM Red Bull)

18) Joan Zarco (Honda LCR)

19) Somkiat Chantra (Honda Idemitsu)

20) Maverick Vinales (KTM)

Il Gp di Indonesia inizierà alle 9 e verrà trasmesso in diretta su Sky Sport, canale Sky Sport MotoGp (208) e in streaming su NOW e Sky Go. Gara visibile anche in chiaro, ma in differita, su Tv8 8 (ore 14).

