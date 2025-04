MotoGp, oggi si corre in Spagna: orario e dove vedere il Gp di Jerez

(Adnkronos) – Domenica di fuoco in MotoGp. Oggi, 27 aprile, si corre in Spagna per il Gp di Jerez, quinto appuntamento del Motomondiale. A partire in pole position ci sarà Fabio Quartararo, davanti a Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Si preannuncia una grande lotta tra i tre, dopo gli ottimi segnali della Ducati nella gara sprint vinta proprio dallo spagnolo (leader del Mondiale), davanti al fratello Alex e al pilota italiano. Il Gp di Jerez si corre oggi, domenica 27 aprile, alle 14. Alle 11 inizierà invece la gara della Moto3, mentre alle 12.15 scatterà la Moto2. Il Gran Premio di Jerez, quinto appuntamento stagionale del Motomondiale, sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport. Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp saranno i canali di riferimento per la top class. Il weekend di Jerez sarà visibile anche in streaming su Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)