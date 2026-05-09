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MotoGp, ordine d’arrivo gara Sprint Gp Francia e classifica Mondiale

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jorge Martin vince la gara Sprint del Gran Premio di Francia. Oggi, sabato 9 maggio, il pilota spagnolo dell’Aprilia ha trionfato nella gara corta sul circuito di Le Mans precedendo Pecco Bagnaia, nonostante il pilota della Ducati partisse dalla pole position, e il compagno di scuderia Marco Bezzecchi, che resta in ogni caso leader della classifica generale con sei punti di vantaggio proprio su Martin. Cadute per Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez, scivolato all’ultimo giro. Ecco ordine d’arrivo e classifica del Mondiale Piloti di MotoGp. 

 

L’ordine d’arrivo della gara Sprint del Gran Premio di Francia: 

1 Jorge Martin (Aprilia) 

2 Francesco Bagnaia 

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 

4 Pedro Acosta (KTM) 

5 Fabio Quartararo (Yamaha) 

6 Joan Mir (Honda) 

7 Ai Ogura (Aprilia) 

8 Alex Marquez (Ducati) 

9 Diogo Moreira (Honda) 

10 Johann Zarco (Honda) 

11 Fermin Aldeguer (Ducati) 

12 Brad Binder (KTM) 

13 Alex Rins (Yamaha) 

14 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 

15 Jack Miller (Yamaha) 

16 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 

 

La classifica del Mondiale Piloti aggiornata dopo la gara Sprint del Gran Premio di Francia: 

1 Marco Bezzecchi 108 punti 

2 Jorge Martin 102  

3 Pedro Acosta 72  

4 Fabio Di Giannantonio 71 

5 Marc Marquez 57 

6 Alex Marquez 55 

7 Raul Fernandez 54 

8 Ai Ogura 51 

9 Francesco Bagnaia 43 

10 Enea Bastianini 30 

11 Brad Binder 28 

12 Luca Marini 27 

13 Franco Morbidelli 25 

14 Johann Zarco 24 

15 Fermin Aldeguer 20 

16 Fabio Quartararo 16 

17 Diogo Moreira 10  

18 Joan Mir 8  

19 Alex Rins 3 

20 Toprak Razgatlioglu 1 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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