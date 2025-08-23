25.7 C
Firenze
sabato 23 Agosto 2025
MotoGp, pole di Marquez anche in Ungheria: la griglia di partenza

Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La pole position del Gp d’Ungheria va a Marc Marquez. Oggi, sabato 23 agosto, lo spagnolo della Ducati ha chiuso davanti a tutti le qualifiche della mattinata, con il miglior tempo (1’36″518). Dietro di lui l’Aprilia di Bezzecchi e l’altra Rossa di Di Giannantonio. Si tratta di una pole position storica, visto che la MotoGp corre per la prima volta sul nuovissimo circuito del Balaton Park (e torna in Ungheria dopo 33 anni). Nella gara di domani, domenica 24 agosto, dalla seconda fila partiranno Bastianini, Morbidelli e Quartararo. Bagnaia, sull’altra Ducati, scatterà dalla 15esima piazza dopo l’eliminazione nel Q1. Per Pecco, mattinata da dimenticare.  Ecco la griglia di partenza del Gp di Ungheria che si correrà domani, domenica 23 agosto: 
1) M. Marquez (Q2)
 2) M. Bezzecchi (Q2) 3) F. Di Giannantonio (Q2) 4) E. Bastianini (Q2) 5) F. Morbidelli (Q2) 6) F. Quartararo (Q2) 7) P. Acosta (Q2) 8) F. Aldeguer (Q2) 9) L. Marini (Q2) 10) J. Mir (Q2) 11) P. Espargarò (Q2) 12) B. Binder (Q1) 
13) F. Bagnaia (Q1)
 14) A. Marquez (Q2) (penalizzato di 3 posizioni) 15) R. Fernandez (Q1) 16) J. Martin (Q1) 17) J. Miller (Q1) (penalizzato di 3 posizioni) 18) J. Zarco (Q1) 19) M. Oliveira (Q1) 20) A.Rins (Q1) 21) A. Ogura (Q1) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

