MotoGp Portogallo, oggi qualifiche e sprint: orario e dove vederle

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna la MotoGp con il Gran Premio del Portogallo. Oggi, sabato 8 novembre, a Portimao vanno in scena le qualifiche e la gara sprint del penultimo appuntamento del Motomondiale. In Algarve grande attenzione su Nicolò Bulega, che sostituisce sulla Ducati ufficiale il campione del mondo Marc Marquez, infortunato. Assenti anche Jorge Martin e Maverick Vinales, sostituiti da Lorenzo Savadori e Pol Espargaro. Ecco orari di oggi e dove vedere i vari appuntamenti in tv e streaming. 

Ecco il programma di oggi, sabato 8 novembre, del Gran Premio del Portogallo:  

Ore 11.45: qualifiche 

Ore 15.55: sprint 

Le qualifiche e la gara sprint del Gp del Portogallo saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

sport

