MotoGp, si corre a Barcellona: dalle libere alla gara, orari e dove vedere il Gp di Catalogna

(Adnkronos) – Torna la MotoGp con il Gran Premio di Barcellona. Da oggi, venerdì 5 settembre, a domenica 7 settembre, il Motomondiale corre in Catalogna sul circuito del Montmelò. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, sempre più vicino al nono titolo in carriera. Dalle prove libere alla gara di domenica, ecco orari, programma e dove vedere le varie sessioni in tv e streaming.
 Ecco il programma del weekend di MotoGp a Barcellona:  
Venerdì 5 settembre
 Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1 Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche 
Sabato 6 settembre
 Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2 Ore 10.45: MotoGP – qualifiche Ore 14.55: MotoGP – Sprint 
Domenica 7 settembre
 Ore 9.35: MotoGP – Warm Up Ore 14: MotoGP – gara Il Gp di Barcellona, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025 sul circuito del Montmelò, verrà trasmesso su Sky Sport (canale Sky Sport MotoGP, 208) e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8 disponibile in diretta e in chiaro le qualifiche e la gara sprint. Sempre al tasto 8 del telecomando, domenica alle 21:30 la gara in differita.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

