MotoGp, si corre in Ungheria: dalle prove libere alla gara, orari e dove vedere gli appuntamenti del weekend

REDAZIONE
(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Da domani, venerdì 22 agosto, a domenica 24 agosto, il Motomondiale fa tappa in Ungheria per l’appuntamento di Balaton Park, una novità del calendario di quest’anno. Con una curiosità: si torna in Ungheria 33 anni dopo l’ultima volta. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, vincitore anche in Austria davanti ad Aldeguer. Dalle prove libere alla gara, passando per la sprint race, ecco gli orari degli appuntamenti del weekend e dove vederli in tv e streaming.  Ecco tutti gli appuntamenti del weekend di Motogp, con relativi orari:  
Venerdì 22 agosto
 Ore 10.40: MotoGp – prove libere 1 Ore 14.55: MotoGp – Pre-qualifiche 
Sabato 23 agosto
 Ore 10.05: MotoGp – prove libere 2 Ore 10.45: MotoGp – qualifiche Ore 14.55: MotoGp – Sprint 
Domenica 24 agosto
 Ore 9.35: MotoGp – Warm Up Ore 14: MotoGp – gara Tutti gli appuntamenti del Gp di Ungheria saranno visibili su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGp (canale 208), ma anche in streaming su Sky Go e Now. Prove, qualifiche e gara sprint di sabato saranno visibili anche in chiaro su Tv8, mentre la gara di domenica 24 agosto sarà visibile su Tv8 in chiaro solo in differita (alle 17).  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

