MotoGp, subito Marquez a Le Mans. Marc domina nelle libere, quarto Bagnaia

(Adnkronos) – A Le Mans è subito Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati si prende il miglior tempo nelle prove libere in 1:30.764, sfruttando alla grande il nuovo telaio. Alle sue spalle ci sono Binder (Ktm), suo fratello Alex (Ducati Gresini, attuale leader del Mondiale) e il compagno di squadra Pecco Bagnaia. Ogura miglior Aprilia col 5° tempo, davanti a Quartararo e Morbidelli. Alle 15 tocca alle pre-qualifiche, che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2 di sabato. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)