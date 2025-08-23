25.7 C
MotoGp, super Marquez centra la pole anche in Ungheria. Disastro Bagnaia, partirà quindicesimo

(Adnkronos) –
Marc Marquez centra la pole position, la prima della storia della MotoGp, al Balaton Park in Ungheria. Oggi, sabato 23 agosto, lo spagnolo della Ducati ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo (1’36″518) davanti all’Aprilia di Bezzecchi e all’altra Ducati Di Giannantonio. Dalla seconda fila partiranno Bastianini, Morbidelli e Quartararo. Bagnaia, sull’altra Ducati, scatterà dalla 15esima piazza dopo essere stato clamorosamente eliminato nel Q1. 
Alle 14:55 tocca alla gara sprint.
 Ecco la griglia di partenza del Gp di Ungheria che si correrà domani, domenica 23 agosto:  1) M. Marquez (Q2) 2) M. Bezzecchi (Q2) 3) F. Di Giannantonio (Q2) 4) E. Bastianini (Q2) 5) F. Morbidelli (Q2) 6) F. Quartararo (Q2) 7) P. Acosta (Q2) 8) F. Aldeguer (Q2) 9) L. Marini (Q2) 10) J. Mir (Q2) 11) P. Espargarò (Q2) 12) B. Binder (Q1) 13) F. Bagnaia (Q1) 14) A. Marquez (Q2) (penalizzato di 3 posizioni) 15) R. Fernandez (Q1) 16) J. Martin (Q1) 17) J. Miller (Q1) (penalizzato di 3 posizioni) 18) J. Zarco (Q1) 19) M. Oliveira (Q1) 20) A.Rins (Q1) 21) A. Ogura (Q1) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

