17.1 C
Firenze
martedì 7 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mourinho, show contro i giornalisti: “Tu quanto guadagni?”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
José Mourinho contro i giornalisti in Portogallo. Una scena vista più volte nel corso della carriera dello Special One, oggi allenatore del Benfica dopo l’annata al Fenerbahce, che si è ripetuta dopo il big match di Primeira Liga, il massimo campionato portoghese, in cui la squadra di Lisbona ha pareggiato 0-0 in casa del Porto. 

Le aspettative intorno a Mourinho, tornato ad allenare il club con cui ha cominiciato la sua carriera, erano alte, ma fin qui i risultati non sono stati all’altezza. L’ex tecnico, tra le altre, di Inter e Roma ha vinto due partite, pareggiate tre e persa una, quella del ritorno a Stamford Bridge contro il Chelsea, nella seconda giornata di Champions League. 

Insieme ai risultati altalenanti Mou sta portando un gioco, mai il suo marchio di fabbrica, che sta attirando su di sé diverse critiche. Motivo per cui, in conferenza stampa, un giornalista portoghese si è lasciato andare a una considerazione, più che una domanda: “Il Benfica sta spendendo un sacco di soldi per averti”. “Tu quanto guadagni? Me lo vuoi dire?”, è stata la pronta risposta di Mourinho. “Non ti ho mancato di rispetto”, ha replicato il reporter, “neanch’io. Voi vi preoccupate sempre di quanto guadagna il vicino.” 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.1 ° C
18.2 °
16.5 °
70 %
0.5kmh
0 %
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
25 °
Sab
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (797)ultimora (558)tec (43)Lav (40)vid (36)sal (33)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati