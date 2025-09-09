21.2 C
Firenze
martedì 9 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mps conquista controllo di Mediobanca, Opas chiude al 62,29%

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – È stato sciolto l’accordo di consultazione tra soci Mediobanca. I soci (5,97% del capitale), si legge, hanno “unanimemente convenuto lo scioglimento, con efficacia dall’8 settembre 2025”. Diversi pattisti nei giorni scorsi avevano aderito all’offerta di Mps. Nella giornata di ieri Monte dei Paschi di Siena ha conquistato il controllo di diritto su Piazzetta Cuccia. L’Opas di Mps su Mediobanca, infatti, si è chiusa con adesioni pari al 62,29% del capitale, superando la soglia del 50%. Complessivamente le richieste di adesione si sono assestate a quota 506.633.074. ll periodo di adesione all’Opas lanciata da Mps su Mediobanca sarà riaperto “per cinque giorni di Borsa aperta e, precisamente, per le sedute del 16,17,18,19 e 22 settembre”. Secondo il Financial Times l’Ad di Mediobanca, Alberto Nagel, si sta preparando a dimettersi insieme al resto del consiglio di amministrazione. La mossa di Nagel potrebbe arrivare durante una riunione del consiglio di amministrazione prevista per il 18 settembre. —finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
21.2 ° C
21.7 °
20.4 °
80 %
1kmh
75 %
Mar
24 °
Mer
21 °
Gio
24 °
Ven
26 °
Sab
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)arresto (11)Serie C (10)Gaza (10)incendio (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati