9.2 C
Firenze
giovedì 29 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mucca pazza, c’è un caso nell’Aretino ma non per consumo di carne

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Una persona è stata colpita dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob ed è ricoverata all’ospedale di Arezzo. Lo rende noto la Asl Toscana Sud Est. “A seguito della diffusione di notizie in merito a un ricovero all’ospedale di Arezzo per la malattia di Creutzfel-Jakob, comunemente conosciuta come ‘morbo della mucca pazza’, per evitare inutili allarmismi”, l’Asl precisa che Wsi tratta di un caso “non attribuibile al consumo di carne bovina infetta”. L’Azienda ha già segnalato l’evento all’Istituto Superiore di Sanità, come da prassi. 

La malattia di Creutzfel-Jakob, spiega la Asl, è una patologia neurodegenerativa rara, non trasmissibile da uomo a uomo, che non ha attualmente una cura, ma solo trattamenti sintomatici per migliorare la qualità della vita. Le cause sono di tre tipi: Sporadica (85% dei casi) la cui origine è sconosciuta, Familiare (10-15%) dovuta a mutazione genetica e Variante (vMCJ) legata al consumo di carne bovina infetta da encefalopatia spongiforme. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.2 ° C
9.8 °
7.8 °
71 %
1.5kmh
75 %
Gio
8 °
Ven
9 °
Sab
11 °
Dom
10 °
Lun
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1544)ultimora (1366)sport (72)Eurofocus (62)demografica (44)vigili del fuoco (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati