Muccino: “Hollywood? Non ci tornerò mai, la società Usa è smarrita e in decadenza”

(Adnkronos) – A Hollywood ha diretto ‘La ricerca della felicità’, ‘Sette anime’ e ‘Padri e figlie’ eppure Gabriele Muccino ha dichiarato di non voler mai più lavorare negli Stati Uniti. Ospite del nuovo episodio del vodcast dell’Adnkronos, disponibile in versione integrale sul sito www.adnkronos.com e sul canale YouTube, alla domanda se tornerebbe a lavorare a Hollywood il regista non esita: “No, non ci tornerò mai. E non tornerò nemmeno in America”. 

Gabriele Muccino, al cinema dal 29 gennaio con il suo ultimo film ‘Le cose non dette’, ricorda le sofferenze degli ultimi anni negli Stati Uniti. “Sono stati faticosi e dolorosi” perché “è una civiltà pagana che oggi vediamo chiaramente davanti ai nostri occhi”, ha dichiarato. Ma “quando ci vivevo, negli ultimi cinque o sei anni, sentivo una sofferenza dentro che era proprio quella che poi è scoppiata e oggi sta investendo l’intero globo”. I primi anni “ero felice, facevo i film con Will Smith, tutto girava per il verso giusto e ottenevo successi”. Poi “ho iniziato a fare i conti con il sistema e con l’assenza di amicizia e di rapporti che c’è in quella società così smarrita e solitaria”. Una società, che Muccino definisce “in pienissima decadenza”. 

spettacoli

