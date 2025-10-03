18.9 C
Mughini a La volta buona: “Ho avuto una rara malattia, ora non mi chiama più nessuno”

(Adnkronos) –
Giampiero Mughini ospite oggi, venerdì 3 ottobre, a La volta buona ha parlato apertamente delle sue condizioni di salute, svelando un periodo particolarmente difficile. Con una punta di ironia il giornalista ha spiegato: “Non sono pronto per le olimpiadi. Sono stato malaccio perché ho beccato una malattia rarissima che mi ha buttato giù…”. 

Mughini ha spiegato di essersi ormai ripreso: “Non hai davanti a te un relitto, ma un essere umano”, ha detto rivolgendosi alla conduttrice Caterina Balivo. Il giornalista ha ammesso di aver vissuto un doloroso allontanamento dagli amici legati alla sua carriera in televisione, ammettendo che molti di loro non si sono più fatti sentire: “Per un anno e mezzo non mi ha più chiamato nessuno. Amici stretti… mai più sentiti. Nessuno mi ha chiamato nemmeno per chiedermi come stessi”.  

  

