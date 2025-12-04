10.7 C
Mulè (Fi): “Istituzioni al fianco di Circular for Kids e dei piccoli pazienti oncologici”

(Adnkronos) – “‘Circular for Kids’ è un progetto che responsabilizza le istituzioni e che il presidente della Camera ha sposato con entusiasmo. La Camera dei deputati ha aderito con piacere a questa iniziativa e farà il primo conferimento di roll up e di altro materiale che sarà trasformato in astucci e libri per i bambini ricoverati nei reparti di oncologia in Italia”. Lo ha detto Giorgio Mulè (Fi), vicepresidente della Camera dei deputati, durante la conferenza ‘Salute, comunità, futuro – Persone, processi, pianeta: la nuova era di Circular4Zero’, organizzata oggi a Roma. Per l’occasione la Camera ha annunciato una donazione di materiali per ‘Circular for Kids’, il progetto di Novo Nordisk che trasforma materiali di recupero in kit scolastici per i bambini degli ospedali pediatrici. “Questa donazione è un segno di attenzione che si coniuga con l’impegno istituzionale legato a iniziative concrete che il Parlamento fa in favore dell’oncologia e della ricerca – sottolinea Mulè – Parliamo prima di tutto di prevenzione e di fare tutto il necessario per assistere nella maniera migliore chi soffre di queste patologie”. 

Mulè ricorda alcune delle iniziative messe in atto: “Lo scorso anno abbiamo introdotto la presenza dello psicologo nei reparti di oncologia pediatrica, un’iniziativa che dovrà essere dotata di altre risorse in questa Finanziaria. Si tratta di un impegno a 360 gradi che riguarda le malattie croniche renali, il diabete, l’obesità, tutto ciò che va prevenuto per evitare di trovarsi poi di fronte a patologie difficilmente recuperabili”. 

