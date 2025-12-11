9.1 C
Mulè (Fi): “Oltre 20% adolescenti sovrappeso e 5% obeso, agire in fretta”

(Adnkronos) – “La prevenzione è la migliore medicina, anche per l’obesità bisogna agire presto e in fretta. Questo significa avviare uno screening sulla popolazione fino ai 17 anni, perché già oggi abbiamo oltre il 20% di ragazzi in sovrappeso e quasi il 5% colpito da obesità: una popolazione destinata ad avere delle patologie gravi o gravissime che comunque incidono nella vita quotidiana. Dunque lo screening – che è previsto in una proposta di legge (2663, ndr) – grazie alla sensibilità del ministero della Salute entra nella legge di Stabilità con uno stanziamento di 2 milioni di euro che permetterà nel 2026 di avviare questa attività che è la via maestra per affrontare il problema dell’obesità”. Lo ha detto Giorgio Mulè (Fi), vicepresidente della Camera dei deputati, alla presentazione della prima proposta di legge in Italia sullo screening per adolescenti per il contrasto all’obesità, oggi a Roma (Sala Matteotti, Montecitorio) all’evento ‘Obesità nell’età evolutiva’.  

salute

